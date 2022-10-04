Невеста пригрозила полицией официантке на свадьбе из-за ее яркого наряда

Reddit: невеста пригрозила полицией нарушившей дресс-код официантке

Пользовательница Reddit рассказала, что собиралась вызвать полицию на собственную свадьбу из-за нарушившей дресс-код официантки. Невеста пригрозила координатору персонала, поскольку наряд официантки был слишком ярким.

25-летняя автор поста написала, что вышла замуж 23 сентября. На празднике все было спланировано до мелочей, влюбленные продумали каждую деталь и четко следовали своему плану. Например, девушка попросила гостей надеть темное и не наносить слишком яркий макияж, чтобы они с женихом выделялись на их фоне. По ее словам, она предполагала, что это требование распространялось и на официантов.

После церемонии новобрачные с друзьями и родственниками отправились на фуршет. В какой-то момент автор поста заметила официантку, которая выделялась среди коллег. На ней была черная кофта с открытыми плечами, узкие черные брюки, яркий макияж, блестящие серьги в ушах и украшения в носу.

«Это отвлекало внимание. Она ходила вокруг, подавая напитки и разговаривая с моими гостями. Я попросила другого сотрудника поговорить с начальником», — пожаловалась девушка. После ее просьбы официантка пропала из виду примерно на час, а затем снова появилась в зале, а после — за барной стойкой. Тогда автор поста пригрозила руководительнице персонала вызвать полицию, если официантка все-таки не уйдет. В итоге невеста победила, и девушка отправилась домой.

Жених и свекровь осудили поведение автора поста и обвинили ее в том, что из-за нее бедная студентка осталась без работы. Мать девушки и ее подружка невесты, напротив, поддержали ее и сказали, что на своей свадьбе она может делать все. «Это моя свадьба, и я не хочу, чтобы кто-то меня затмевал. Официантка должна знать, что она на работе, и не наряжаться так сильно. Я чувствую себя неловко, потому что она была довольно молода», — призналась невеста.

Ранее сообщалось, что 27-летняя Кейли Стед из города Суонси в Великобритании сыграла свадьбу, несмотря на то, что жених бросил ее у алтаря. «Я потратила много денег, с нетерпением ждала угощений, танца с отцом, времяпровождения в кругу семьи, так почему бы и нет?» — объяснила невеста.