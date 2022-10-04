Эстония передала ВСУ дроны гражданина России
Эстония отдала Вооруженным силам Украины (ВСУ) дроны гражданина России, который пытался передать их российской армии. Об этом сообщает Охранная полиция прибалтийской республики в Twitter.
В сообщении ведомства говорится, что до этого беспилотники были изъяты у россиянина. «Так вот, эти дроны все же попали на Украину», — сказано в публикации.
Посольство Эстонии также уточнило в Twitter, что полиция наложила арест на жителя Псковской области с двойным гражданством Владимира Шилова, когда он пытался пересечь эстонско-российскую границу с беспилотниками.
В июле суд в Таллине приговорил водителя грузовика Шилова к четырем месяцам лишения свободы. Тогда ему вменили заведомое и непосредственное содействие акту агрессии иностранного государства, передает Delfi.
Ранее в МИД Эстонии посоветовали гражданам отказаться от поездок в Россию без крайней необходимости. Помимо этого, Таллин также порекомендовал «полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной».