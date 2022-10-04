Эстония передала ВСУ дроны гражданина России

Эстония отдала ВСУ дроны гражданина России, который пытался передать их российской армии

Эстония отдала Вооруженным силам Украины (ВСУ) дроны гражданина России, который пытался передать их российской армии. Об этом сообщает Охранная полиция прибалтийской республики в Twitter.

В сообщении ведомства говорится, что до этого беспилотники были изъяты у россиянина. «Так вот, эти дроны все же попали на Украину», — сказано в публикации.

Посольство Эстонии также уточнило в Twitter, что полиция наложила арест на жителя Псковской области с двойным гражданством Владимира Шилова, когда он пытался пересечь эстонско-российскую границу с беспилотниками.

В июле суд в Таллине приговорил водителя грузовика Шилова к четырем месяцам лишения свободы. Тогда ему вменили заведомое и непосредственное содействие акту агрессии иностранного государства, передает Delfi.

Ранее в МИД Эстонии посоветовали гражданам отказаться от поездок в Россию без крайней необходимости. Помимо этого, Таллин также порекомендовал «полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной».

