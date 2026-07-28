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20:15, 28 июля 2026Путешествия

Мужчина расправился со знакомым в номере отеля в Европе

Bild: Гость постояльца отеля в Германии лишил его жизни
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Heiko Kueverling / Shutterstock / Fotodom

Постоялец отеля в Европе пригласил в гости друга и не выжил. Об этом стало известно Bild.

Трагедия произошла 26 июля в Ресе, Германия. Снявший номер в гостинице 35-летний житель Нидерландов не сдал ключи в день выселения. К нему отправился персонал гостиничного заведения, вскрыв дверь, они обнаружили нидерландца бездыханным и вызвали полицию.

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Офицеры установили, что с постояльцем расправился знакомый — 42-летний мужчина, который также является гражданином Нидерландов. Он лишил его жизни через удушение.

Полицейские начали поиски подозреваемого, наводку на которого дала семья жертвы. Установив личность злоумышленника, полиция обратилась с требованием к властям страны выдать его для проведения суда на территории Германии. На данный момент мужчина все еще на свободе. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее отец случайно выбросил трехлетнего сына из окна отеля на Кипре.

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