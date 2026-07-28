Мужчина расправился со знакомым в номере отеля в Европе

Bild: Гость постояльца отеля в Германии лишил его жизни

Постоялец отеля в Европе пригласил в гости друга и не выжил. Об этом стало известно Bild.

Трагедия произошла 26 июля в Ресе, Германия. Снявший номер в гостинице 35-летний житель Нидерландов не сдал ключи в день выселения. К нему отправился персонал гостиничного заведения, вскрыв дверь, они обнаружили нидерландца бездыханным и вызвали полицию.

Офицеры установили, что с постояльцем расправился знакомый — 42-летний мужчина, который также является гражданином Нидерландов. Он лишил его жизни через удушение.

Полицейские начали поиски подозреваемого, наводку на которого дала семья жертвы. Установив личность злоумышленника, полиция обратилась с требованием к властям страны выдать его для проведения суда на территории Германии. На данный момент мужчина все еще на свободе. Причины происшествия устанавливаются.

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