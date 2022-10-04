Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕК поставила Украине пять миллионов таблеток йода

Еврокомиссар Ленарчич рассказал, что ЕК поставила Украине пять миллионов таблеток йода

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) поставила Украине пять миллионов таблеток йода, рассказал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич порталу RND.

По словам политика, йод необходим украинцам, которые живут в непосредственной близости от атомных электростанций. Ленарчич отметил, что Евросоюз уже давно ведет к подготовку к химическим и ядерным чрезвычайным ситуациям.

Ранее одесским врачам выдали йодид калия, защищающий от радиации, на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС). Отмечается, что йодом снабдили не только военные госпитали, но гражданские больницы и поликлиники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский отказался признавать вхождение новых регионов в состав России
Молдавия ответила на ультиматум «Газпрома»
В ДНР рассказали о таможенном контроле после вхождения в состав России
В России предсказали падение продаж жилья
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Глобальное потепление усилило ураганные дожди
Транспортные компании вернут деньги за билеты мобилизованным пассажирам
Легионер «Зенита» рассказала об удивившей ее новогодней традиции россиян
Генпрокурор России заявил о действиях Запада по разрушению «Северных потоков»
Лобода прокомментировала обращение Пугачевой к критикам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.