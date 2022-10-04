Еврокомиссар Ленарчич рассказал, что ЕК поставила Украине пять миллионов таблеток йода

Еврокомиссия (ЕК) поставила Украине пять миллионов таблеток йода, рассказал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич порталу RND.

По словам политика, йод необходим украинцам, которые живут в непосредственной близости от атомных электростанций. Ленарчич отметил, что Евросоюз уже давно ведет к подготовку к химическим и ядерным чрезвычайным ситуациям.

Ранее одесским врачам выдали йодид калия, защищающий от радиации, на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС). Отмечается, что йодом снабдили не только военные госпитали, но гражданские больницы и поликлиники.