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США прокомментировали предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине

США отказались говорить об Украине без Украины в ответ на идеи Маска по решению конфликта
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Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер . Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала предложения основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска по решению конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы были очень ясны в этом вопросе. Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров», — отметила она.

Ранее Маск назвал четыре пункта, выполнение которых может привести к урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, необходимо повторное проведение референдумов на территориях, вошедших в состав России, под наблюдением ООН. Также предприниматель считает, что Крым должен быть закреплен в качестве субъекта России «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а Украине необходимо предоставить нейтральный статус.

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Марина Совина
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