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Забота о себе
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18:30, 24 июня 2026Забота о себе

Врач предупредила об опасности холодных напитков и мороженого в жару

Врач Сенент предупредила о риске «заморозки мозга» из-за мороженого в жару
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ekaterina Iatcenko / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сильвия Гомес Сенент предупредила, что холодные напитки и мороженое могут представлять опасность во время жары. Об этом она рассказала в разговоре с изданием Infosalus.

Сенент пояснила, что если в жару выпить холодный напиток, то человек может столкнуться с кратковременным замедлением переваривания пищи, легким спазмом в ЖКТ, расстройствами пищеварения и дискомфортом в целом. Кроме того, врач предупредила о риске возникновения «заморозки мозга» у особенно чувствительных людей.

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«Тело может охладиться снаружи, но оставаться в состоянии внутренней тепловой перегрузки, что вызывает чувство дискомфорта. Это не опасно для здоровых людей, но может объяснить, почему иногда очень холодный напиток не так хорошо увлажняет организм, как прохладный или теплый», — добавила специалистка. Что касается мороженого, оно вызовет те же самые эффекты, но дополнительный вред организму нанесут жиры и сахар в его составе, подчеркнула Сенент.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова предупредила о негативном влиянии кофе на здоровье в жару. Этот напиток при высоких температурах за окном увеличивает нагрузку на сердце, объяснила она.

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