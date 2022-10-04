Европейские авиакомпании перестали пускать россиян на борт

АТОР: Finnair отказывает россиянам с туристическими визами в перелетах в Финляндию

В последнее время европейские авиакомпании и лоукостеры стали чаще отказывать в перелетах гражданам с российским паспортами. О запретах рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты обратили внимание на участившиеся случаи отказа в перелете от Finnair — авиакомпания перестала пускать россиян на борт внутришенгенских рейсов, в том числе и обладателей ВНЖ европейских стран. Как пояснил перевозчик «Русской службе Би-би-си», запрет на полеты касается въезда в Финляндию, а также транзита в другую страну шенгенской зоны с туристической целью. По данным Telegram-канала Travelhacks, некоторым путешественникам все же удавалось сесть на рейс до Хельсинки, при этом требовалось наличие подтверждения, что они сразу отправятся в Россию (парковочный талон, билет на автобус, прочие документы).

«Запрет не касается россиян, у которых есть вид на жительство в Финляндии, в другом государстве-члене ЕС, а также обладателей долгосрочных шенгенских виз типа D. Эксперты туристической и авиационной отраслей полагают, что эксцессы на границах действительно возможны и вызваны не каким-то очередным системным изменением правил, а излишне усердной бдительностью отдельных сотрудников погранслужбы», — добавили в АТОР.

Пользователи сети поделились опытом — Ryanair не пускает россиян с туристическими визами на рейсы из нешенгенской зоны в Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию. В АТОР напомнили, что к этим направлениям можно отнести только Великобританию и Ирландию, при этом официальных сообщений о запрете пока нет.

В Ассоциации также прокомментировали отказы Lufthansa в посадке на рейсы с пересадками во Франкфурте, например, из Стамбула в Белград, Тиват или Канкун. Уточнялось, что в зависимости от гражданства туристам может потребоваться транзитная виза.

«Все сообщения о недопуске российских пассажиров на рейсы, во-первых, официально не подтверждены, во-вторых, крайне неприятны, но при этом довольно предсказуемы. А в-третьих, имеют мало отношения к собственно авиаперевозчикам, являясь прямым следствием государственных ограничений отдельных стран Европы», — заключили в АТОР.

Ранее в октябре финская авиакомпания FinnAir отказалась везти пятерых пассажиров с российскими паспортами из немецкого аэропорта Дюссельдорфа в Хельсинки, ссылаясь на «новый закон».