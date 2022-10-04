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Европа резко сократила потребление газа

Европейские страны-члены ОЭСР с января по август 2022-го сократили потребление газа на 10%
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Nacho Doce / Reuters

Европейские страны-члены ОЭСР с января по август 2022-го сократили потребление газа на 10 процентов, в том числе на производствах — на 15 процентов, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в квартальном отчете по рынку газа.  

Специалисты отметили, что если поставки газа из России по двум оставшимся трубопроводам через Украину и Турцию будут прекращены, грядущей зимой странам Европы придется дополнительно сократить потребление. На данный момент членам ЕС удалось достичь договоренности о добровольном сокращении потребления на 15 процентов по отношению к средним значениям за последние пять лет с 1 августа до 31 марта 2023 года.

По состоянию на конец сентября европейские хранилища были заполнены на 87 процентов. Чтобы запасы оставались на уровне 25 процентов, ЕС должен будет уменьшить спрос до конца отопительного сезона на 9 процентов, для обеспечения же уровня наполнения в 33 процента — на 13 процентов.

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К тому моменту, как «Газпром» полностью остановил транзит газа по «Северному потоку» в начале сентября, поставки российского газа в ЕС упали на 45 процентов год к году, до 45 миллиардов кубометров. В третьем квартале (июль-сентябрь) экспорт России в ЕС составил менее 10 миллиардов кубометров (минус 70 процентов год к году).

Норвегия, напротив, нарастила поставки в Европу с января на 8 процентов, до 6 миллиардов кубометров, Азербайджан — на 50 процентов, до 2,5 миллиарда кубометров. Главным источником замещения выпадающих поставок для Европы стал импорт сжиженного природного газа (СПГ) — он взлетел на 65 процентов, до 110 миллиардов кубометров.

Вместе с тем «Газпром» сократил поставки в ЕС и по «Турецкому потоку» — после отзыва лицензии у оператора South Stream Transport B.V. Экспорт снизился на четверть. 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило около 32 миллионов кубических метров газа. Это почти на 25 процентов меньше, чем в конце августа.

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Платон Щукин
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