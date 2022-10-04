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В Финляндии снесли последний в стране памятник Ленину

В финском городе Котке демонтировали последний памятник Владимиру Ленину в стране

Власти Финляндии снесли в городе Котке последний в стране памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает ТАСС.

Монумент появился в центре города в 1979 году на одной из площадей, где Ленин останавливался во время пребывания в Котке в 1907 году. Памятник входил в художественную коллекцию города. Скульптура долгое время была предметом общественных разногласий, а также неоднократно подвергалась актам вандализма.

На данный момент демонтированный памятник перенесли в хранилище областного музея.

Татьяна Антоненко
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