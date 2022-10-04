Последний памятник Ленину в Финляндии поместили в музей

Последний в Финляндии бюст Владимира Ленина перенесли из центра города Котка в музей

Бюст Владимира Ленина убрали из центра финского города Котка. Единственный оставшийся в Финляндии памятник решили переместить в музей. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Городской совет Котки летом 2022 года постановил демонтировать крупную скульптуру. Теперь памятник станет частью экспозиции провинциального музея Кюменлааксо. Вопрос о судьбе бюста поднимался и ранее. Однако тогда местные власти постановили, что убирать ее нет необходимости. Но инициативы граждан и прежних членов совета были пересмотрены.

Глава отдела городского планирования Маркку Ханнонена отмечает, что перемещение памятника — довольно сложная техническая операция. С помощью подъемного устройства памятник поместили на платформу грузовика.

Над созданием бюста работал эстонский скульптор Матти Варика. В 1979 году памятник привезли в Котку в качестве подарка от города-побратима Таллинна, который тогда входил в состав СССР.

Этот бюст был последним крупным памятником Владимиру Ленину в Финляндии. Однако на улицах городов еще остались памятные доски и барельефы, посвященные ему.

Ранее власти Литвы подсчитали стоимость демонтажа мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе — он обойдется почти в 50 тысяч евро.