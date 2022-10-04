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Девушка показала наряд для похорон и разгневала подписчиков

Блогерша Кай показала обтягивающее платье для похорон и подверглась критике в сети

Кадр: @allntf / TikTok

Модная блогерша показала траурный наряд и подверглась критике со стороны комментаторов. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети Кай разместила видео и продемонстрировала платье длины миди черного цвета, в котором она планирует отправится на похороны. По словам девушки, она не уверена в выбранной вещи из-за ее облегающего кроя. «Могу ли я надеть такое на похороны? Не хочу выглядеть слишком сексуально, может быть только немного», — высказалась она в посте.

Подписчиков разгневал внешний вид инфлюэнсера, о чем они принялись писать под публикацией. По мнению юзеров, указанное платье выглядит слишком неприемлемо для такого мероприятия и больше подходит для похода в ночной клуб. «Это перебор», «Платье чересчур обтягивающее», «Больше похоже на наряд для вечеринки», «Зачем привлекать внимание к себе на похоронах?» — посетовали они.

В сентябре 2021 года внучка похвасталась откровенным нарядом для похорон деда и была обругана в сети. Анонимная девушка разместила в сети фото в черном прозрачном платье длины мини из ткани в крупную сетку и капроновых чулках того же цвета. Она заявила, что собирается надеть этот наряд на похороны своего родственника.

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Майя Пономаренко
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