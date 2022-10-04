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Россияне смогут пожаловаться на нарушения в рамках мобилизации

На портале «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Агентство «Москва»

На «Госуслугах» появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте портала.

Подать заявления россияне смогут через сайт или мобильное приложение. Так, пожаловаться можно в поисковике робота Макса. Для этого в строке поиска нужно написать «жалоба». В выпадающем списке необходимо выбрать категорию «призыв в рамках частичной мобилизации».

Ранее сообщалось, что россияне смогут записаться добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) на «Госуслугах». В частности, быть призванными в добровольном порядке или поступить на службу в добровольческий отряд могут граждане, которые не получили повестку.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян.

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Марина Совина
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