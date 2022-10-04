Греция и Кипр сняли возражения против потолка цен на российскую нефть

Euroactive: Греция и Кипр сняли возражения против введения потолка цен на российскую нефть

Греция и Кипр сняли возражения против проекта введения Еропейским союзом (ЕС) потолка цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. Об этом стало известно порталу Euractiv, передает РБК.

Источники портала отметили, что на данный момент против ограничения цен на нефть из России в рамках новых рестрикций Евросоюза выступает только Мальта.

Ранее сообщалось, что противодействие со стороны морских государств с крупной судоходной отраслью остается единственным препятствием для согласования следующего раунда санкций ЕС против Москвы. Так, Греция, Кипр и Мальта заявляли, что ограничения на транспортировку российской нефти сильно ударят по их экономике.