Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Греция и Кипр сняли возражения против потолка цен на российскую нефть

Euroactive: Греция и Кипр сняли возражения против введения потолка цен на российскую нефть

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Греция и Кипр сняли возражения против проекта введения Еропейским союзом (ЕС) потолка цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. Об этом стало известно порталу Euractiv, передает РБК.

Источники портала отметили, что на данный момент против ограничения цен на нефть из России в рамках новых рестрикций Евросоюза выступает только Мальта.

Ранее сообщалось, что противодействие со стороны морских государств с крупной судоходной отраслью остается единственным препятствием для согласования следующего раунда санкций ЕС против Москвы. Так, Греция, Кипр и Мальта заявляли, что ограничения на транспортировку российской нефти сильно ударят по их экономике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Илон Маск снова захотел купить Twitter
«Обычную» бабушкину вазу продали на аукционе за 447 миллионов рублей
Байден заявил Зеленскому о выделении 625 миллионов на военную помощь Украине
МИД России вызвал посла Казахстана
В России создадут новые станции системы предупреждения о ракетном нападении
ЕС пригрозил Ирану санкциями
ОПЕК+ задумалась о резком сокращении добычи нефти
Греция и Кипр сняли возражения против потолка цен на российскую нефть
Стал известен процент доверяющих итогам референдумов россиян
Оператор «Северного потока-2» назвал сроки обследования газопровода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.