Парикмахер раскрыла утаиваемые от клиентов особенности работы

Парикмахер thisgirldoeshair: мастер всегда хочет отрезать больше волос, чем просит клиент

Парикмахер и блогер Мэри с никнеймом thisgirldoeshair раскрыла утаиваемые от клиентов нюансы работы. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам блогерши, некоторые мастера умалчивают о следующих особенностях. Так, они не уточняют, что не получится осветлить волосы, не повредив их. При этом они замалчивают, что устранить данные повреждения получится только одним способом — обрезав окрашенные пряди.

Кроме того, парикмахеры не рассказывают, что для ухода за волосами можно использовать средства, продающиеся в обычных магазинах и аптеках. В заключение юзерша заверила, что мастера всегда хотят отрезать больше волос, чем просит клиент. «Отрежем ли мы на самом деле больше — это другой вопрос, но мы никогда не согласимся с тем, на какую длину, по вашему мнению, вам нужно укоротить пряди», — заявила блогерша.

В сентябре звездный стилист-парикмахер Люк Бенсон из Лондона, Англия, раскрыл секреты защиты волос в холодное время года.Так, он призвал носить шляпы и приобрести качественную расческу, которая поможет привести в порядок спутанные ветром пряди, не повредив их.