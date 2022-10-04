Ивлеева высказалась о новом шоу со своим участием

Ведущая Ивлеева заявила, что скоро состоится премьера шоу «Сердце Ивлеевой» с ее участием

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о премьере нового шоу «Сердце Ивлеевой» со своим участием, которое весной анонсировал телеканал «Пятница!». Статус программы она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«Да, скоро будет премьера!» — заявила блогерша, отвечая на вопрос поклонника о том, состоится ли запуск шоу или же оно было отменено. Другие подробности знаменитость не привела.

Телеканал «Пятница!» объявил о создании романтического реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» в мае. Утверждалось, что в рамках передачи Ивлеева будет пытаться строить отношения на глазах у миллионов зрителей, а поучаствуют в шоу 50 мужчин. Звезда, в свою очередь, рассказывала, что с помощью проекта хочет понять, как ухаживают мужчины и что важно им и ей, а также какие слова и поступки заставят ее задуматься о серьезных отношениях.

В июне телеканал «Пятница!» сообщил об открытии кастинга в «Сердце Ивлеевой». «Настя ищет настоящего, искреннего и честного [мужчину]», — говорилось в публикации. На момент создания материала дата премьеры шоу не называется.