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Одобрен конституционный закон о вхождении Херсонской области в состав России

Совфед одобрил конституционный закон о вхождении Херсонской области в состав России

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сенаторы Совета Федерации одобрили федеральный конституционный закон о вхождении Херсонской области в состав России. Трансляция заседания верхней палаты парламента доступна на YouTube.

По итогам голосования 154 человека проголосовали за. Воздержавшихся и тех, кто против, не было. Решение принято единогласно.

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Ранее аналогичное решение было принято по Запорожской области, а также Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

По итогам голосования председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила всех жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

Финальным шагом принятия четырех новых субъектов в состав России стане внесение поправок в конституцию на основании соответствующего указа президента Владимира Путина, сообщил комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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Евгения Куликова
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