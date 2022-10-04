Одобрен конституционный закон о вхождении Херсонской области в состав России

Совфед одобрил конституционный закон о вхождении Херсонской области в состав России

Сенаторы Совета Федерации одобрили федеральный конституционный закон о вхождении Херсонской области в состав России. Трансляция заседания верхней палаты парламента доступна на YouTube.

По итогам голосования 154 человека проголосовали за. Воздержавшихся и тех, кто против, не было. Решение принято единогласно.

Ранее аналогичное решение было принято по Запорожской области, а также Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

По итогам голосования председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила всех жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

Финальным шагом принятия четырех новых субъектов в состав России стане внесение поправок в конституцию на основании соответствующего указа президента Владимира Путина, сообщил комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.