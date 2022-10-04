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Назван финальный шаг по принятию новых регионов в состав России

Вступление новых регионов в состав России завершится принятием поправок в Конституцию

Кадр: https://www.youtube.com/watch?v=sq2anEw1jNQ

Процедура принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа президента Владимира Путина. Такой финальный шаг назвал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас во время заседания верхней палаты парламента, трансляция которого доступна на Youtube.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в четырех вышеупомянутых регионах с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.

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30 сентября в Кремле Путин подписал договоры о принятии в Россию новых субъектов. Позднее они были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении в состав России четырех новых регионов 3 октября.

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Евгения Куликова
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