В Пентагоне сочли Киев способным атаковать Крым с помощью HIMARS

Пентагон: Киев способен поразить с помощью HIMARS российские цели, в том числе в Крыму

Заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер сочла Киев способным атаковать «подавляющее большинство» российских целей, в том числе и в Крыму, с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале PBS NewsHour.

Так, по оценкам Пентагона, с помощью управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров, которые есть у Украины, «они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя». «Мы думаем, что они способны добивать до подавляющего большинства целей, включая Крым», — добавила Купер.

4 октября президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Американский глава государства уточнил, что Вашингтон выделит Киеву 625 миллионов долларов на цели обеспечения безопасности.