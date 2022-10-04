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Японский производитель грузовиков задумался о продолжении деятельности в России

РИА Новости: японская Isuzu рассматривает возможность продолжения деятельности в России

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Японская автомобилестроительная компания Isuzu Motors изучает различные варианты продолжения деятельности в России. Об этом в компании рассказали РИА Новости.

«В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее», — сообщил собеседник агентства. В то же время источник подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Ранее газета Yomiuri сообщала, что японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu задумал прекратить производство на территории России. Возможную остановку работы связывали с трудностями в поставках материалов.

В конце сентября Toyota подтвердила решение прекратить производство автомобилей в России. В компании уточнили, что подобный шаг дался нелегко.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Ксения Назарова
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