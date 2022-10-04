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Ивлеева объяснила изменения во внешности

Телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила изменения во внешности тонкими бровями

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила последние изменения во внешности. Своими размышлениями она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогерша разместила в сторис снимок, на котором она запечатлена в белом топе на бретелях. Кроме того, знаменитость опубликовала ответы на вопрос одного из подписчиков по поводу ее перемен во внешнем виде.

Так, Ивлеева рассказала, что похудела на пять килограммов, перестала пользоваться косметикой, отрастила волосы и при этом на ее лице появились веснушки. Кроме того, по ее словам, она оформила тонкие брови, поскольку они поднимают визуально веко. «Начала себе очень нравиться... И это чувствуется окружающими сразу», — заключила она.

В сентябре стало известно о любимом модном бренде блогерши Анастасии Ивлеевой. В интервью стилисту Александру Рогову телезвезда рассказала, что чаще всего отдает предпочтение продукции французской марки Balenciaga.

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Карина Черных
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