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Стало известно о планах Японии выслать российского дипломата

Yomiuri: Япония планирует выслать российского дипломата в ответ на события во Владивостоке

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Правительство Японии планирует выслать дипломата России в ответ на признание Москвой персоной нон грата консула японского генконсульства во Владивостоке. Об этом стало известно газете «Yomiuri».

По данным издания, в настоящее время ведется согласование по данному вопросу. Ожидается, что о соответствующем решении российская сторона будет уведомлена в ближайшее время.

Ранее во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали с поличным японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж. Сообщалось, что он пытался за деньги получить данные ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Тацунори объявили персоной нон грата.

28 сентября задержанный консул вылетел из Приморья на родину через Москву.

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