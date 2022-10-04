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В США появилась возможность поселиться в бывшей квартире звезды фильмов Хичкока

В Нью-Йорке выставили на продажу бывшую квартиру актрисы Джоан Фонтейн

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В США появилась возможность поселиться в бывшей квартире актрисы Джоан Фонтейн — звезды фильмов «Ребекка» и «Подозрение» режиссера Альфреда Хичкока. Об этом сообщил New York Post.

Квартиру на первом этаже дома 1928 года постройки, расположенного в Нью-Йорке по адресу 160 East 72nd Street, выставили на продажу за 7,95 миллиона долларов (около 469,2 миллиона рублей). Нынешние хозяева приобрели объект недвижимости в 2013 году за 8,67 миллиона долларов. После приобретения квартиры новому владельцу придется платить за ежемесячное обслуживание жилья 11,2 тысячи долларов (около 661,1 тысячи рублей) в месяц.

Интерьер квартиры выполнен преимущественно в светлых тонах с яркими акцентами в виде оранжевых штор, орнамента на кухонной плитке и обоях в одной из спален и «узорчатого» пола. В ней есть четыре спальни, гостиная с камином и книжным шкафом, кухня, столовая и ванная комната, отделанная мрамором. Среди особенностей объекта риелторы выделяют наличие больших створчатых и арочных окон, а также нескольких каминов.

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Джоан Фонтейн была удостоена премии нью-йоркских кинокритиков и «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Подозрение» — в этой картине она сыграла персонажа Лины Маклейдлоу. Актриса скончалась в 2013 году в своем доме в городе Кармел, штат Калифорния.

В августе в США предложили пожить в доме одной из героинь британской актрисы Одри Хепберн. В Нью-Йорке выставили на продажу поместье, в котором провела детство Сабрина Фэйрчайлд из фильма «Сабрина».

Полина Кислицына
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