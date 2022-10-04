Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Карачаево-Черкесии впервые пройдут всероссийские соревнования по каратэ

Во всероссийских соревнованиях по каратэ в КЧР примут участие более 400 спортсменов

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

В Карачаево-Черкесии с 7 по 9 октября впервые пройдут всероссийские соревнования по каратэ. В состязаниях примут участие более 400 спортсменов со всей страны, переодет ТАСС.

«Соревнования по каратэ будут проходить с 7 по 9 октября во дворце спорта "Юбилейный". На сегодняшний день зарегистрировались более 410 спортсменов из 12 регионов страны, в том числе Кабардино-Балкарии, Ростовской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского и Краснодарского краев», — рассказал президент Федерации каратэ КЧР Аслан Айбазов.

Отмечается, что турнир будет проводиться по шести возрастным группам: от «8-9 лет» до «старше 18 лет». Оценивать состязания будут судьи международной категории, один из которых является главным судьей России. Мероприятие имеет статус мастерского — победитель сможет получить титул мастера спорта.

Также Айбазов добавил, что при поддержке Министерства физической культуры и спорта КЧР в 2023 году в республике планируется открытие Школы каратэ. «Такого рода мероприятия — это популяризация вида спорта среди детей и подростков, — добавил руководитель федерации. — Мы стремимся выйти на передовые роли в округе, и войти в число самых успешных федераций».

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии впервые появится собственный большой симфонический оркестр. По словам главы республики Рашид Темрезова, сейчас оркестр состоит из 15 музыкантов, однако в дальнейшем он будет расширен, и ему присвоят статус симфонического.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл принцип применения мобилизованных граждан в зоне спецоперации
Роднина оценила повторный уход Трусовой от Тутберидзе
«Снежный город» из книги рекордов России заметили на «Авито»
На российской шахте произошел пожар
Минобороны рассказало о создании комплексов контроля космического пространства
Американская футболистка одной фразой описала первое впечатление от России
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Российские полицейские задержали готовившего теракты военного ВСУ
Житель Подмосковья выкопал из могилы труп женщины для надругательства
Раскрыты способы сохранить обувь в дождливую погоду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.