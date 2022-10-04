В Карачаево-Черкесии впервые пройдут всероссийские соревнования по каратэ

Во всероссийских соревнованиях по каратэ в КЧР примут участие более 400 спортсменов

В Карачаево-Черкесии с 7 по 9 октября впервые пройдут всероссийские соревнования по каратэ. В состязаниях примут участие более 400 спортсменов со всей страны, переодет ТАСС.

«Соревнования по каратэ будут проходить с 7 по 9 октября во дворце спорта "Юбилейный". На сегодняшний день зарегистрировались более 410 спортсменов из 12 регионов страны, в том числе Кабардино-Балкарии, Ростовской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского и Краснодарского краев», — рассказал президент Федерации каратэ КЧР Аслан Айбазов.

Отмечается, что турнир будет проводиться по шести возрастным группам: от «8-9 лет» до «старше 18 лет». Оценивать состязания будут судьи международной категории, один из которых является главным судьей России. Мероприятие имеет статус мастерского — победитель сможет получить титул мастера спорта.

Также Айбазов добавил, что при поддержке Министерства физической культуры и спорта КЧР в 2023 году в республике планируется открытие Школы каратэ. «Такого рода мероприятия — это популяризация вида спорта среди детей и подростков, — добавил руководитель федерации. — Мы стремимся выйти на передовые роли в округе, и войти в число самых успешных федераций».

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии впервые появится собственный большой симфонический оркестр. По словам главы республики Рашид Темрезова, сейчас оркестр состоит из 15 музыкантов, однако в дальнейшем он будет расширен, и ему присвоят статус симфонического.