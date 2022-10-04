Гаитянская футболистка «Зенита» описала удивившую ее привычку россиян в еде

Футболистка «Зенита» Кики заявила, что ее удивила привычка россиян есть суп с хлебом

Гаитянская футболистка «Зенита» Кики в беседе с «Лентой.ру» описала удивившую ее привычку россиян в еде.

«У вас есть очень вкусные супы ― например, борщ! Сначала меня удивляло, что вы едите суп с хлебом. Но потом я тоже начала так делать», — заявила спортсменка.

Кики также рассказала, что сначала ей очень не понравилась гречка. «Со временем я привыкла к ней и распробовала. Теперь ем с удовольствием», — подчеркнула футболистка.

Кроме того, по словам гаитянки, россияне пьют алкоголя больше, чем ее соотечественники. «А еще определенно больше курят. Возможно, это потому, что здесь холодно», — заключила Кики.

24-летняя Кики играет за петербургский клуб с 2022 года. Прежде гаитянка представляла казанский «Рубин».