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Выпущенная КНДР ракета пролетела над Японией

Asahi: выпущенная КНДР упала на отдалении в 3 тыс. км от Японии в Тихом океане

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Выпущенная Северной Кореей ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Об этом сообщила береговая служба Японии, пишет Reuters.

Предположительно, речь идет о баллистической межконтинентальной ракете. Как сообщает местный телеканал TV Asahi со ссылкой на источник в правительстве, снаряд упал в 3 тысячах километрах от Японии. Точное место падения не уточняется.

Находящимся в регионе судам рекомендуется не приближаться к обломкам. Информации об ущербе морским и воздушным судам нет.

Правительство Японии уже выразило протест КНДР в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что из-за пуска КНДР ракеты в Японии сработала экстренная система оповещения. Власти страны призвали жителей префектур Аомори и Хоккайдо не подходить к окнам и найти укрытия. Это уже пятый пуск КНДР за неделю.

В сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

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Ксения Назарова
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