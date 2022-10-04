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Назван порядок действий в случае опечатывания военкоматом квартиры

В «Объясняем.рф» при опечатывании военкоматом квартиры посоветовали обратиться в полицию

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сотрудники военкомата не имеют права опечатывать квартиры. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф». Там также называется порядок действий в случае опечатывания жилища.

«В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию», — посоветовали на сайте.

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В конце сентября в Москве заметили квартиры, двери которых опечатали, предположительно, сотрудники военкомата. «Военный комиссариат (объединенного, Перовского района Москвы) просит вас обратиться по адресу», — было написано в тексте, наклеенном на дверь. Далее следовали адрес и номера телефонов, по которым призывают обратиться.

Предположительно, подобные бумаги на квартирах оставлял военный комиссариат в тех квартирах, в которые сотрудники не смогли попасть. В основном об опечатанных квартирах сообщали жители Восточного административного округа столицы.

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Анастасия Шейкина
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