Основатель «Вагнера» высказался о легализации ЧВК в России

Евгений Пригожин заявил, что не видит необходимости в легализации ЧВК в России

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин высказался о легализации частных военных компаний (ЧВК) в России. В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что не видит в этом острой необходимости.

По словам основателя ЧВК «Вагнер», законодательное регулирование деятельности частных военных компаний не требуется, так как их руководство способно самостоятельно позаботиться о бойцах.

«Страхование и пенсия сотрудников ЧВК предусмотрена по контракту. Это дело их работодателей, в частности, таких как я», — сказал он, подчеркнув, что может сам защитить «Вагнер» от нападок противников и не видит целесообразности в создании правовой основы.

26 сентября Пригожин признал, что создал группу, которую впоследствии назвали ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была организована им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса». Он уточнил, что, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских». Однако поняв, что эти люди ему не подходят, владелец «Конкорда» занялся этим сам.