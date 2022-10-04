Литовские пограничники запретили въезд поддерживающим СВО россиянам

Госпогранслужба Литвы заявила о запрете въезда поддерживающим СВО россиянам

Россиянам, которые поддерживают проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине, запрещен въезд в Литву. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис, передает LRT.

По его словам, были случаи, когда после дополнительного индивидуального осмотра пограничники не пропускали лиц, поддерживающих СВО. При этом большинство из тех, кто пытается въехать в Литву, соблюдает меры, которые ввела прибалтийская республика в рамках ужесточения пропуска граждан России.

«Если пограничник после проверки документов видит, что лицо не подпадает под исключения, предусмотренные правительством, то иностранный гражданин проходит индивидуальную дополнительную тщательную проверку на предмет угрозы, исходящей от прибытия. Затем офицеру была предоставлена возможность задать любые вопросы, оценив угрозу, которую он представляет для общественного порядка, безопасности», — объяснил представитель Госпогранслужбы.

Тем не менее Мишутис не смог сказать, в какой степени поддержка спецоперации мешает россиянам въехать в Литву, так как соответствующая статистика не собирается. Он также подчеркнул, что после вступления в силу ужесточенного порядка допуска в Литву не пустили 315 российских граждан, в то время как было принято 20483 граждан.