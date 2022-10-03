В Литве допустили запрет на въезд белорусам

Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас допустил, что в стране введут запрет на въезд белорусам

Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что стране не исключают запрет на въезд гражданам Белоруссии. Его слова передает ТАСС.

«В случае каких-то новых событий, особенно в Белоруссии, мы, несомненно, обсудим вариант запрета на въезд и белорусским гражданам», — сказал он.

Адоменас напомнил, что на данный момент Литву запрещено посещать россиянам, данное решение находится в рамках региональной договоренности.

19 сентября Литва, Эстония, Латвия и Польша закрыли въезд на свои территории гражданам России с действующими шенгенскими визами. Исключение составили российские дипломаты, представители оппозиции, работники компаний, осуществляющие перевозки в другие страны Евросоюза, а также члены семей, которые могут предоставить вид на жительство.

Ранее эксперты предупредили, что Латвия, Литва и Эстония рискуют столкнуться с серьезными экономическими проблемами из-за закрытия границ для россиян.