Совфед одобрил конституционный закон о принятии ЛНР в состав России

Совет Федерации одобрил конституционный закон о принятии ЛНР в состав России

Совет Федерации одобрил конституционный закон о принятии Луганской народной республики (ЛНР) в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, сенаторы поддержали закон об образовании нового субъекта Российской Федерации.

В ходе заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко не успела проголосовать за конституционный закон о принятии ЛНР в состав РФ и попросила зачесть ее голос. Закон о принятии ЛНР поступает на подпись президенту России.

Накануне ратификацию договоров с ЛНР единогласно поддержала Государственная Дума.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В тот же день глава государства подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.