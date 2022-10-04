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Совфед одобрил конституционный закон о принятии ЛНР в состав России

Совет Федерации одобрил конституционный закон о принятии ЛНР в состав России
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Совет Федерации одобрил конституционный закон о принятии Луганской народной республики (ЛНР) в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, сенаторы поддержали закон об образовании нового субъекта Российской Федерации.

В ходе заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко не успела проголосовать за конституционный закон о принятии ЛНР в состав РФ и попросила зачесть ее голос. Закон о принятии ЛНР поступает на подпись президенту России.

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Накануне ратификацию договоров с ЛНР единогласно поддержала Государственная Дума.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В тот же день глава государства подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.

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Анна Щербакова
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