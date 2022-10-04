Мужчина по просьбе жены пошел в магазин за продуктами и разбогател

UPI: просьба жены сходить в магазин принесла мужчине богатство

Житель американского города Маркетт, штат Мичиган, по просьбе жены пошел в магазин за продуктами и разбогател, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

46-летний Престон Маки рассказал, что не купил бы лотерейный билет, если бы жена не попросила его зайти в магазин, поэтому считает, что именно она принесла ему богатство.

«Когда я заканчивал рабочий день, жена прислала мне сообщение с просьбой купить продукты по дороге домой. Обычно я не играю в лотерею, если размер главного приза не превышает 200 тысяч долларов (11,6 миллиона рублей), но я увидел, что джекпот приблизился к этой отметке, и решил купить билет», — пояснил мужчина.

Он проверил билет на следующий день. «На следующее утро я сидел на кухне и отсканировал билет при помощи мобильного приложения. Я увидел, что сорвал джекпот! Я даже вообразить такого не мог!» — заявил участник лотереи.

Размер выигрыша американца составил 190,7 тысячи долларов (11 миллионов рублей). Он планирует поделиться полученными деньгами с семьей и вложить часть выигрыша в инвестиции.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Суонси, штат Южная Каролина, пошла за пиццей к семейному обеду и внезапно разбогатела, купив билет моментальной лотереи. Женщина планирует отложить полученные деньги в качестве сбережений на будущее.

