Ведущий в прямом эфире отругал нахамивших его дочери сотрудников лоукостера

Телеведущий Стефанович раскритиковал лоукостер Jetstar за хамство в отношении его дочери

Австралийский телеведущий отругал бюджетную авиакомпанию Jetstar, сотрудники которой нахамили его 17-летней дочери. Об этом сообщает Daily Star.

Карл Стефанович в прямом эфире программы Today Show рассказал о неприятном инциденте, случившемся на стойке регистрации перед полетом из курортного города Саншайн-Кост. По словам журналиста, представители лоукостера выявили у его дочери Авы перевес в ручной клади в 500 граммов.

Когда девушка спросила, может ли она переложить часть вещей из дорожной сумки в дамскую, ей в грубой форме отказали, предложив выкинуть их вместе с сумкой. В результате девушке пришлось заплатить.

По словам отца, дочь была напугана и оскорблена. Как отмечает издание, пассажиры могут проносить на борт ручную кладь, вес которой не превышает семь килограммов.

Ранее в мае британский бортпроводник раскрыл секреты бесплатного провоза дополнительного багажа в самолете. По его словам, пакеты из duty free не считаются ручной кладью, поэтому он порекомендовал класть вещи в них.