Кремль высказался о достижении мира на Украине

Песков заявил, что достижение мира на Украине невозможно без выполнения условий России

Достижение мира на Украине невозможно без выполнения условий России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал способ достижения мира на Украине за несколько дней. По его словам, этого должны искренне захотеть европейцы.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, мира на украине никогда не будет без переговоров между Россией и США. Стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает конфликт и снижает шансы на мирное урегулирование ситуации, уверен он.