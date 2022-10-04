Кремль высказался о достижении мира на Украине
Песков заявил, что достижение мира на Украине невозможно без выполнения условий РоссииСюжетЛукашенко заявил:
Достижение мира на Украине невозможно без выполнения условий России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«Достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал способ достижения мира на Украине за несколько дней. По его словам, этого должны искренне захотеть европейцы.
По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, мира на украине никогда не будет без переговоров между Россией и США. Стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает конфликт и снижает шансы на мирное урегулирование ситуации, уверен он.