В Италии заявили о наставшем часе расплаты по газу из России

Замглавреда il Giornale Порро: для Евросоюза настал час расплаты в виде дефицита газа

Заместитель главного редактора издания iL Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза (ЕС) настал час расплаты в виде нехватки газа. Такое мнение он выразил в своей колонке.

«У нас физически меньше газа, чем нам нужно. А тот объем, который у нас будет, дорого обойдется. В скором времени мы должны решить, что нам делать с нормированием. С такими заоблачными ценами рынок беспощаден: убивает тех, кто больше потребляет», — отметил Порро.

Журналист подчеркнул, что начало энергокризиса было положено еще в октябре 2021 года и не имело отношение к конфликту на Украине. Тогда, по его словам, Европа отказывалась замечать проблемы, а сейчас у Брюсселя уже нет возможности оказать влияние на сложившуюся ситуацию на фоне монопольного положения России на газовом рынке ЕС. «До настоящего времени Европа гналась за несбыточными мечтами. Она ничего не сделала, но, хуже всего, пообещала такие ограничения на цены, которые на самом деле не могла установить», — говорится в материале.

Порро также заявил, что Италии не удастся найти замену импортируемому из России газу, невзирая на подписанные договоры с другими поставщиками. Также нельзя игнорировать тот факт, что дефицит газа обернется проблемами с электроэнергией, которые нельзя будет устранить с помощью солнечных панелей. «Если быть предельно ясными, газа не хватает или же никто не верит в то, что его будет достаточно в следующие месяцы», — написал заместитель главного редактора. Но даже после начала российской спецоперации Брюссель не принял никаких адекватных мер для решения газового вопроса, резюмировал Порро.

Ранее в Италии сообщили о достаточных запасах газа в стране. Уточнялось, что Италия ежедневно экспортирует до 20 миллионов кубометров газа.