Определены самые затратные бытовые приборы

Эксперт Четвертных: больше всего электроэнергии потребляют машины для сушки белья

Стиральная и сушильная машины, а также холодильник оказались самыми затратными по количеству электроэнергии бытовыми приборами в квартире. Об этом заявил эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных, сообщают РИА Новости.

Специалист определил, что лидерами по расходам на электроэнергию считаются машины для сушки белья. За цикл они могут потреблять по пять киловатт — в месяц сумма достигнет 600 рублей. Потребление стиральной машины во время работы в самом долгом режиме может достигнуть 17-22 ватт на один килограмм загруженного белья в час — 250 рублей за месяц. «Если кладете всего один килограмм белья, то расходуется почти столько же, сколько и при максимальной загрузке», — отметил Четвертных.

Что касается холодильника, то расход энергии увеличивается по мере открывания дверей. В среднем в закрытом состоянии холодильник потребляет киловатт в день, но иногда расход может увеличиться и до трех киловатт. «При этом продолжительность времени, когда дверца распахнута, не играет никакой роли. После каждого открытия включается компрессор и дает где-то плюс восемь процентов к расходу электроэнергии», — объяснил эксперт.

В холодное время года затратными могут оказаться обогреватели — они обходятся почти в 2,5 киловатта электроэнергии в час. В списке подобных приборов также оказался духовой шкаф — если в нем включен верхний и нижний уровень, то расход энергии достигнет 1,2-1,4 киловатта в час.

В мае 2022 года Четвертных порекомендовал тщательнее выбирать место расположения кухонной техники, ставить подходящий режим и своевременно очищать, чтобы продлить ее жизнь. Эксперт посоветовал не ставить холодильник вплотную к стенам, мебели и технике.