Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве неизвестный бросил петарду в банкомат и попал на видео

На станции метро «Нагатинская» в Москве неизвестный бросил петарду в банкомат

В Москве на станции метро «Нагатинская» неизвестный бросил петарду в банкомат. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как мужчина подошел к банкомату, зажег петарду и забросил ее в банкомат. Затем он отошел, а через несколько секунд пиротехническое изделие взорвалось, повредив банкомат.

Факт подтвердили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, уточнив, что в результате происшествия никто не пострадал.

В феврале в подмосковной Ивантеевке вор скончался при взрыве банкомата в отделении банка. Злоумышленники закачали в банкомат газ, а затем подожгли, после чего прогремел взрыв.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Байден созвонился с Зеленским
Стал известен процент доверяющих итогам референдумов россиян
Оператор «Северного потока-2» назвал сроки обследования газопровода
В Москве неизвестный бросил петарду в банкомат и попал на видео
Глава Нацбанка Украины объяснил уход в отставку
Российского подростка задержали за домогательство к 13-летней школьнице
Илон Маск снова захотел купить Twitter
Волейболисткам американской школы запретили вход в раздевалку из-за трансгендера
Появилось видео с бьющим в воздух Дмитрием Гордоном во время потасовки
Части США предрекли вечную мегазасуху
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.