В Москве неизвестный бросил петарду в банкомат и попал на видео

На станции метро «Нагатинская» в Москве неизвестный бросил петарду в банкомат

В Москве на станции метро «Нагатинская» неизвестный бросил петарду в банкомат. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как мужчина подошел к банкомату, зажег петарду и забросил ее в банкомат. Затем он отошел, а через несколько секунд пиротехническое изделие взорвалось, повредив банкомат.

Факт подтвердили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, уточнив, что в результате происшествия никто не пострадал.

В феврале в подмосковной Ивантеевке вор скончался при взрыве банкомата в отделении банка. Злоумышленники закачали в банкомат газ, а затем подожгли, после чего прогремел взрыв.