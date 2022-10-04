В МИД России предупредили Запад о последствиях накачки Украины вооружениями

Представитель МИД РФ Воронцов: накачка Киева оружием чревата столкновением ядерных держав

Запад все более определенно проводит курс на открытое противостояние с Россией, заявил заместитель руководителя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов предупредил, что накачка Киева оружием все ближе подводит Запад к тому, чтобы Москва сочла его стороной конфликта. Такое заявление дипломат сделал на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

По его словам, что накачка Киева оружием все ближе подводит Запад к тому, чтобы Москва сочла его стороной конфликта. «Это чревато эскалацией вплоть до прямого военного столкновения ядерных держав со всеми вытекающими катастрофическими последствиями», — предупредил Воронцов.

Представитель российского ведомства добавил, что Москва считает подобную политику безответственной и деструктивной.

Ранее спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что поставляемые Западом Киеву ракеты могут по принципу бумеранга ударить по США и ЕС. «Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — напомнил он.