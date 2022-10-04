ООН вручит Меркель премию Нансена за помощь беженцам

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель получит от ООН премию Нансена за помощь беженцам

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев вручит бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель премию имени Фритьофа Нансена за заслуги в области защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом сообщается на сайте организации.

В ООН напомнили, что бывшая глава германского кабмина приняла в ФРГ более 1,2 миллиона беженцев и просителей убежища в 2015 и 2016 годах, во время эскалации конфликта в Сирии и в других регионах. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди высоко оценил усилия Меркель по защите прав человека и гуманитарных принципов.

«Помогая более чем миллиону беженцев выжить и восстановиться, Ангела Меркель продемонстрировала большое моральное и политическое мужество», — добавил Гранди. По его словам, экс-канцлер успешно противостояла тем, кто выступал за страх и дискриминацию.

Ранее Меркель заявила, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. По ее словам, Россия также должна быть привлечена к ее созданию, даже если странам европейского сообщества «для этого потребуется много выдержки».

Премия Нансена вручается с 1955 года за заслуги в области защиты прав беженцев. Она названа в честь лауреата Нобелевской премии мира, бывшего Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа Нансена.