Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ООН вручит Меркель премию Нансена за помощь беженцам

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель получит от ООН премию Нансена за помощь беженцам

Фото: Bernd von Jutrczenka/Pool / REUTERS

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев вручит бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель премию имени Фритьофа Нансена за заслуги в области защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом сообщается на сайте организации.

В ООН напомнили, что бывшая глава германского кабмина приняла в ФРГ более 1,2 миллиона беженцев и просителей убежища в 2015 и 2016 годах, во время эскалации конфликта в Сирии и в других регионах. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди высоко оценил усилия Меркель по защите прав человека и гуманитарных принципов.

Материалы по теме:
Паспорт невозвращенца. 100 лет назад русским эмигрантам стали выдавать особые документы. Почему о них вспомнили вновь?
Паспорт невозвращенца.100 лет назад русским эмигрантам стали выдавать особые документы. Почему о них вспомнили вновь?
5 июля 2022
Первый после Меркель. Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
Первый после Меркель.Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
9 декабря 2021

«Помогая более чем миллиону беженцев выжить и восстановиться, Ангела Меркель продемонстрировала большое моральное и политическое мужество», — добавил Гранди. По его словам, экс-канцлер успешно противостояла тем, кто выступал за страх и дискриминацию.

Ранее Меркель заявила, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. По ее словам, Россия также должна быть привлечена к ее созданию, даже если странам европейского сообщества «для этого потребуется много выдержки».

Премия Нансена вручается с 1955 года за заслуги в области защиты прав беженцев. Она названа в честь лауреата Нобелевской премии мира, бывшего Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа Нансена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл принцип применения мобилизованных граждан в зоне спецоперации
Посла России вызвали в МИД Японии
Роднина оценила повторный уход Трусовой от Тутберидзе
«Снежный город» из Книги рекордов России заметили на «Авито»
На российской шахте произошел пожар
Минобороны рассказало о создании комплексов контроля космического пространства
Американская футболистка одной фразой описала первое впечатление от России
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Российские полицейские задержали готовившего теракты военного ВСУ
Раскрыты способы сохранить обувь в дождливую погоду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.