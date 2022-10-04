ООН вручит Меркель премию Нансена за помощь беженцам
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев вручит бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель премию имени Фритьофа Нансена за заслуги в области защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом сообщается на сайте организации.
В ООН напомнили, что бывшая глава германского кабмина приняла в ФРГ более 1,2 миллиона беженцев и просителей убежища в 2015 и 2016 годах, во время эскалации конфликта в Сирии и в других регионах. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди высоко оценил усилия Меркель по защите прав человека и гуманитарных принципов.
«Помогая более чем миллиону беженцев выжить и восстановиться, Ангела Меркель продемонстрировала большое моральное и политическое мужество», — добавил Гранди. По его словам, экс-канцлер успешно противостояла тем, кто выступал за страх и дискриминацию.
Ранее Меркель заявила, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. По ее словам, Россия также должна быть привлечена к ее созданию, даже если странам европейского сообщества «для этого потребуется много выдержки».
Премия Нансена вручается с 1955 года за заслуги в области защиты прав беженцев. Она названа в честь лауреата Нобелевской премии мира, бывшего Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа Нансена.