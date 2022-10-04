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Защита осужденного в России американца захотела инициировать обменный процесс

Адвокат напавшего на сотрудника МВД Гилмана намерен инициировать в США обменный процесс

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Адвокат 28-летнего гражданина США Роберта Гилмана, осужденного на 4,5 года колонии за нападение на российского полицейского в Воронеже, намерен инициировать в США обменный процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Гилмана Валерия Иванникова.

Защита заявила, что хочет обжаловать приговор и обратиться к американским властям, чтобы вернуть осужденного на родину.

Ранее суд приговорил американца к 4,5 года лишения свободы. Его признали виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, вечером 17 января 2022 года Гилмана в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда Сухуми — Москва за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Однако иностранец, не согласившийся с законными требованиями полицейских, затеял с ними драку — он нанес несколько ударов ногой сотруднику МВД.

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Екатерина Власова
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