Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в минометном обстреле позиций на границе

Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле своих позиций на границе. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского ведомства Арам Торосян, передает РИА Новости.

По данным минобороны Армении, около 21:30 по местному времени (20:30 мск) азербайджанские военные открыли огонь в направлении армянских боевых позиций на восточном участке границы, применив минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. После ответного огня перестрелка прекратилась, среди армянских военных потерь нет, добавил Торосян.

3 сентября Армения подала иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный суд ООН по факту расстрела армянских военнопленных азербайджанскими солдатами. При подаче исков была предоставлена видеозапись убийства армянских военнослужащих, которая распространилась в социальных сетях днем ранее.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян упрекнул Азербайджан в повторном отказе освободить армянских военнопленных. Он напомнил, что во время переговоров в Вашингтоне Баку обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября.