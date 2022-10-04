Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в минометном обстреле позиций на границе

Фото: Reuters

Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле своих позиций на границе. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского ведомства Арам Торосян, передает РИА Новости.

По данным минобороны Армении, около 21:30 по местному времени (20:30 мск) азербайджанские военные открыли огонь в направлении армянских боевых позиций на восточном участке границы, применив минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. После ответного огня перестрелка прекратилась, среди армянских военных потерь нет, добавил Торосян.

3 сентября Армения подала иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный суд ООН по факту расстрела армянских военнопленных азербайджанскими солдатами. При подаче исков была предоставлена видеозапись убийства армянских военнослужащих, которая распространилась в социальных сетях днем ранее.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян упрекнул Азербайджан в повторном отказе освободить армянских военнопленных. Он напомнил, что во время переговоров в Вашингтоне Баку обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной
Гендиректор Запорожской АЭС признался в связях с СБУ
В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов
Байден заявил о новых санкциях против Ирана
Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе
Американский полковник заявил о выгоде США от ЧП на «Северных потоках»
Apple отказалась от сканера отпечатка пальцев в iPhone
Ягудин ответил заявившему о его неумении стоять на коньках Плющенко
Россияне смогут пожаловаться на нарушения в рамках мобилизации
Россияне смогут записаться добровольцами для участия в СВО на «Госуслугах»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.