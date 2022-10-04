Состояние Байдена вновь вызвало беспокойство в сети

Пользователи Twitter задались вопросом о состоянии Байдена после его визита в Пуэрто-Рико

Состояние главы Белого дома Джо Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико вновь привлекло внимание пользователей сети. Комментарии появились под записью в Twitter Национального комитета Республиканской партии (RNC).

На опубликованных кадрах видно, как Байден останавливается на пути к трибуне, смотрит под ноги, словно что-то выискивая, а затем растерянно смотрит по сторонам. Пользователи задались вопросом, в порядке ли президент, выразив обеспокоенность состоянием его здоровья.

«Он никогда не знает, куда ему нужно идти, или как сойти со сцены. Его секретная служба перед мероприятием говорит ему, куда идти и где стоять, чтобы они знали, куда идти, чтобы защитить его!» — написал пользователь MidwestGal.

«Осознает ли он, где находится? Молитесь за него, он в этом нуждается», — призвал PM Maj.

«Я думаю, он пытается найти крестик, где ему сказали стоять», — предположил Big Dawg.

«Он выглядит так, словно только что вошел в комнату и вслух задался вопросом: "зачем я сюда пришел?". Это случается со всеми, но он довольно последователен», — отметил Justin.

Байден с супругой Джилл посетили Пуэрто-Рико, которое серьезно пострадало после урагана «Фиона», 3 октября. Стихийное бедствие оставило без света всю территорию страны.

Ранее Джо Байден оговорился и поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему холокоста.