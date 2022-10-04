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В Госдуму внесли закон об отсрочке от мобилизации для одной категории россиян

Миронов заявил, что в ГД внесли закон об отсрочке от мобилизации родителей детей-инвалидов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил предоставить отсрочку от мобилизации родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Законопроект по этому вопросу внесен на рассмотрение депутатов Госдумы (ГД), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе фракции.

По словам политика, список категорий граждан с правом на отсрочку от частичной мобилизации «вроде бы приличный, но не исчерпывающий». Представители СРЗП считают, что его необходимо дополнить россиянами, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалидов с детства I группы. «Ведь кто, если они пойдут служить, будет ухаживать за детьми-инвалидами? Одним словом, призывать в армию их нельзя», — подчеркнул Миронов.

Ранее депутаты партии «Новые люди» также внесли в Госдуму законопроект, который расширяет круг лиц, имеющих право на отсрочку при частичной мобилизации. Парламентарии предложили освободить от призыва единственных детей одиноких родителей, Законопроект также будет распространяться на людей ухаживающих за нуждающимися в постоянном присмотре родственниками.

3 сентября портал «Объясняем.рф» сообщил, что отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации дается сроком на 12 месяцев. Она может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.

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Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране в ходе телеобращения 21 сентября. Он подчеркнул, что призыву подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

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Константин Лысяков
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