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Пушилин пообещал жителям ДНР быструю процедуру выдачи российских паспортов

Пушилин заявил, что процедура выдачи российских паспортов жителям ДНР станет быстрее
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал, что процедура выдачи российских паспортов жителям республики станет быстрее, чем существовавшая до этого упрощенная форма. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Это будет уже не та упрощенная процедура, которая предусматривала получение паспорта ДНР, (...) сейчас станет все еще легче, потому что мы граждане Российской Федерации», — заявил Пушилин, подчеркнув, что паспорта ДНР больше выдаваться гражданам не будут.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

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Марина Совина
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