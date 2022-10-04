Пушилин пообещал жителям ДНР быструю процедуру выдачи российских паспортов

Пушилин заявил, что процедура выдачи российских паспортов жителям ДНР станет быстрее

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал, что процедура выдачи российских паспортов жителям республики станет быстрее, чем существовавшая до этого упрощенная форма. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Это будет уже не та упрощенная процедура, которая предусматривала получение паспорта ДНР, (...) сейчас станет все еще легче, потому что мы граждане Российской Федерации», — заявил Пушилин, подчеркнув, что паспорта ДНР больше выдаваться гражданам не будут.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.