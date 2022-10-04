В российском регионе при пожаре в университетском общежитии пострадали люди

В Саратове загорелось общежитие медицинского университета, есть пострадавшие

В общежитии Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Там уточнили, что возгорание произошло в пятиэтажном здании медицинского общежития. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, на данный момент из здания проводится эвакуация.

«Пожар... есть пострадавшие, общежитие СГМУ. Работают бригады скорой помощи», — сообщил в свою очередь глава Минздрава российского региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

Сколько людей пострадало, на данный момент неизвестно. Площадь возгорания также не уточняется.

Ранее в Мурманске четыре человека заживо сгорели в коммунальной квартире, еще восемь пострадали.