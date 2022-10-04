Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе при пожаре в университетском общежитии пострадали люди

В Саратове загорелось общежитие медицинского университета, есть пострадавшие
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В общежитии Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Там уточнили, что возгорание произошло в пятиэтажном здании медицинского общежития. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, на данный момент из здания проводится эвакуация.

«Пожар... есть пострадавшие, общежитие СГМУ. Работают бригады скорой помощи», — сообщил в свою очередь глава Минздрава российского региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

Сколько людей пострадало, на данный момент неизвестно. Площадь возгорания также не уточняется.

Ранее в Мурманске четыре человека заживо сгорели в коммунальной квартире, еще восемь пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
МИД России вызвал посла Казахстана из-за ситуации вокруг украинского дипломата
Тарасова обратилась к Ягудину и Плющенко после их перепалки
Россияне добились отмены угрожавшего раздельному сбору мусора законопроекта
Стало известно об отставке главы Нацбанка из-за конфликта с офисом Зеленского
Российский регион заявил о нехватке денег на выплаты мобилизованным
Будущие родители провели вечеринку по раскрытию пола ребенка и нарушили закон
ВСУ попали в «огневой мешок» в Херсонской области
В российском регионе при пожаре в университетском общежитии пострадали люди
Один из главных покупателей российского газа пострадал из-за него
WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.