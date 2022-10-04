Москвич сам явился за повесткой в мобилизационный пункт

Москвич не дождался повестки и явился за ней сам в мобилизационный пункт в Южном Бутово

Житель столицы не дождался повестки и явился за ней сам в мобилизационный пункт в Южном Бутово. Об этом молодой человек рассказал «Москве 24».

Парню пришлось отправиться за повесткой в связи с тем, что документ ему никто не принес. Однако москвич не расстроился, собрал личные вещи и поехал получать ее сам.

«Взял с собой все, кроме, пожалуй, зимней куртки, бушлата. У меня из родственников только мать, она приняла это спокойно. Я ее оповестил, что поеду, она сказала, что это мое право», — отметил он.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве и Подмосковье перепроверят списки мобилизованных. Он подчеркнул, что столичные власти заботятся об организации хороших бытовых условий для мобилизованных, а также обеспечивают их доставку в воинские части.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах с 21 сентября.