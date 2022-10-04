В Германии заявили о выгоде России от потолка цен на нефть

Tagesspiegel: Россия окажется в выигрыше от введения ЕС предельных цен на нефть

В случае, если Европейский союз решится на введение потолка цен на российскую нефть, Россия окажется только в выигрышном положении. Такое мнение выразил глава аналитической компании Energy Comment, эксперт по нефтяному рынку Штеффен Буколд (Steffen Bukold), пишет немецкой газетой Tagesspiegel.

По его словам, в результате введения предельных цен, нефтеперерабатывающие заводы за пределами санкционной зоны ЕС будут скупать каждый доступный баррель из России из-за низких цен для переработки с высокой прибылью. «Финансовые стимулы будут настолько высоки, что цена на российскую нефть на сером рынке вскоре превысит ценовой предел», — пояснил эксперт.

Буколд выразил уверенность, что более действенным способом стало бы ужесточение вторичных санкций в ЕС.

2 сентября стало известно о решении министров финансов стран G7 установить потолок цен на нефть из России. Сообщалось, что вместе с тем планируется создание специального механизма смягчения, благодаря которому наиболее уязвимым и нуждающимся странам будет предоставлен доступ к российскому ресурсу. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин предупредил о полном прекращении Россией поставок нефти и газа тем странам, которые предпримут попытки ввести ограничения.