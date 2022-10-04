Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле ответили на вопрос о возможности проведения новых референдумов

Песков заявил, что никаких других референдумов на новых территориях России быть не может
СюжетРеферендум на Донбассе:
Начало событий в новости Российский Крым и новые референдумы или ядерная война:

Фото: Bekir Bektas / Anadolu Agency / Getty Images

Жители четырех новых территорий России уже высказали свое мнение, никаких других референдумов быть не может. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его во вторник, 4 октября, цитирует ТАСС.

«Что касается проведения референдума, то жители уже высказали свое мнение, и здесь ничего другого быть не может», — заявил пресс-секретарь президента, комментируя предложения американского бизнесмена Илона Маска об урегулировании ситуации на Украине.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX предложил, в частности, провести под наблюдением ООН новый референдум на недавно вошедших в состав России территориях.

Материалы по теме:
«В Российской Федерации — 89 субъектов» Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
«В Российской Федерации — 89 субъектов»Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
3 октября 2022
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
30 сентября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022

Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, прошли с 23 по 27 сентября. Церемония подписания договоров состоялась в пятницу, 30 сентября, в Кремле. Позднее их опубликовали на официальном портале правовой информации.

3 октября Госдума ратифицировала и приняла федеральные конституционные законы о вхождении всех четырех субъектов в состав России. На следующий день — 4 октября — их одобрил Совет Федерации. Финальным шагом принятия станет внесение поправок в конституцию на основании соответствующего указа президента Владимира Путина.

По словам Пескова, глава государства может подписать законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России 4 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл принцип применения мобилизованных граждан в зоне спецоперации
Канье Уэст назвал аферой движение Black Lives Matter
Посла России вызвали в МИД Японии
Роднина оценила повторный уход Трусовой от Тутберидзе
«Снежный город» из Книги рекордов России заметили на «Авито»
На российской шахте произошел пожар
Минобороны рассказало о создании комплексов контроля космического пространства
Американская футболистка одной фразой описала первое впечатление от России
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Российские полицейские задержали готовившего теракты военного ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.