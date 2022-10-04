В Кремле ответили на вопрос о возможности проведения новых референдумов

Песков заявил, что никаких других референдумов на новых территориях России быть не может

Начало событий в новости Российский Крым и новые референдумы или ядерная война:

Жители четырех новых территорий России уже высказали свое мнение, никаких других референдумов быть не может. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его во вторник, 4 октября, цитирует ТАСС.

«Что касается проведения референдума, то жители уже высказали свое мнение, и здесь ничего другого быть не может», — заявил пресс-секретарь президента, комментируя предложения американского бизнесмена Илона Маска об урегулировании ситуации на Украине.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX предложил, в частности, провести под наблюдением ООН новый референдум на недавно вошедших в состав России территориях.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, прошли с 23 по 27 сентября. Церемония подписания договоров состоялась в пятницу, 30 сентября, в Кремле. Позднее их опубликовали на официальном портале правовой информации.

3 октября Госдума ратифицировала и приняла федеральные конституционные законы о вхождении всех четырех субъектов в состав России. На следующий день — 4 октября — их одобрил Совет Федерации. Финальным шагом принятия станет внесение поправок в конституцию на основании соответствующего указа президента Владимира Путина.

По словам Пескова, глава государства может подписать законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России 4 октября.