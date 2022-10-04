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Совфед одобрил конституционный закон о вхождении ДНР в состав России

Совет Федерации одобрил конституционный закон о вхождении ДНР в состав России

Кадр: Совет Федерации / YouTube

Совет Федерации одобрил конституционный закон о вхождении в состав России Донецкой народной республики. Трансляция заседания верхней палаты парламента доступна на YouTube.

Теперь закон поступит на подпись к президенту.

3 октября Госдума приняла федеральный конституционный закон о вхождении ДНР в состав России. По итогам количественного голосования за вступление республики высказались 412 человек, никто не проголосовал против и не воздержался.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. До этого на их территориях с 23 по 27 сентября прошли референдумы.

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Анастасия Шейкина
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