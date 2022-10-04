Названы самые проблемные регионы России по качеству водоемов

FinExpertiza: самым проблемным по качеству водоемов регионом назвали Свердловскую область

В первом полугодии 2022 года среди регионов России больше всего случаев экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов зафиксировали в Свердловской области — на нее пришлось 25 процентов от общего количества инцидентов. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Свердловской области зафиксировали 304 подобных случая. Одним из самых проблемных регионов по качеству водоемов также назвали Московскую область, где произошло 115 инцидентов — 9,4 процента от общего числа. Топ-3 списка замкнула Мурманская область с показателем в 8,8 процента — на нее пришлось 107 случаев.

Ниже расположились Новосибирская и Омская области, а также Москва — на каждый регион пришлось чуть более четырех процентов от всех инцидентов. В Ханты-Мансийском автономном округе заметили 3,9 процента, в Ямало-Ненецком автономном округе — 3,8 процента. На Челябинскую область и Красноярский край пришлось 3,7 процента и три процента инцидентов соответственно.

Эксперты выяснили, что за первые шесть месяцев количество случаев сильного загрязнения рек и других пресноводных объектов снизилось на 28 процентов относительно аналогичного периода 2021 года. Самыми распространенными загрязняющими веществами оказались соединения марганца и цинка, легкоокисляемые органические вещества, нитритный азот, соединения меди, аммонийный азот, а также соединения никеля, общего железа и алюминия.

Ранее эксперты FinExpertiza выяснили, что в первом полугодии 2022 года самым проблемным регионом России по качеству воздуха оказалась Иркутская область — там зафиксировали больше всего случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы.