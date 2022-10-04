Робби Уильямс рассказал о проблемах с психикой

Corriere: Робби Уильямс посвятил песню собственным проблемам с психикой

Британский музыкант Робби Уильямс посвятил песню собственным проблемам с психикой, с которыми столкнулся с 1995-го по 2000 год. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere.

В сентябре 2022 года к 25-летию своей карьеры Уильямс выпустил альбом «XXV». Новое творение музыканта быстро стало номером один в Великобритании. Показатели продаж альбома сравнимы с продажами альбомов Элвиса Пресли и Beatles. Одна из песен на альбоме называется «Lost» («Потерянный» — прим. «Ленты.ру»), в ней рассказывается о потере смысла жизни. Уильямс признался, что это автобиографическая песня.

«Она напоминает о далеком периоде между 1995 и 2000 годами. Большую часть этого времени я чувствовал себя потерянным. Все происходящее казалось мне жалким. Я задавался вопросом, почему чувствую себя так? Как мне изменить что-то к лучшему? Где я? Мама, помоги», — сказал он. Уильямс подчеркнул, что на тот момент испытывал подобные ощущения в течение 20 из 25 лет своей жизни.

По его словам, проблемы с психикой усугублял тот факт, что он работал в музыкальной индустрии, работа в которой сама по себе может вызвать проблемы с ментальным здоровьем. «Если бы я был плотником, у меня тоже были бы проблемы с психикой, но, наверное, эта работа была бы не такой вредной для психики, как постоянное пребывание в центре внимания», — сказал он.

Уильямс подчеркнул, что больше не страдает от проблем, которые мучили его раньше. «Есть ощущение, что сейчас мне не надо беспокоиться о том, чтобы быть актуальным, и это прекрасно. Я бы сказал, что сейчас мне нравится быть собой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бывшая избранница рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс, рассказала, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). По словам актрисы, ей трудно справляться с дефицитом внимания, сопровождающимся гиперактивностью и импульсивностью, и обсессивно-компульсивным расстройством, из-за которого ее мучают навязчивые идеи.

